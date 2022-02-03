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1 час назад

Россиянка, работавшая на королевской яхте, раскрыла свою зарплату

Россиянка по имени Алеся, проработавшая больше трех лет на королевской яхте, раскрыла реальную зарплату стюардесс на частных и чартерных судах. Об этом она рассказала в интервью с «Лентой.ру».

Россиянка, работавшая на королевской яхте, раскрыла свою зарплату
Фото: @yacht_stewardess_alesia@yacht_stewardess_alesia

Девушка рассказала, что доход яхт-стюардесс варьируется от тысячи до пяти тысяч долларов в месяц. Сотрудницы частных яхт, принадлежащие одному человеку или семье, получают стабильную зарплату и удостаиваются различных бонусов.

При этом члены экипажа на судах, сдающихся в аренду, зависят от чаевых, которые оставляют различные гости.

«Там зарплата, как в ресторане, полностью зависит от чаевых. Это может быть одна тысяча долларов, а может быть пять», — отметила Алеся.

По ее словам, их обязанности отличаются.

«На частных судах девушки должны хорошо знать сервис — подачу блюд, особенности кухни, особенности трапезы. На чартерных яхтах стюардессам нужно быть шустрыми, они не могут сказать, что устали. Необходимо постоянно находить контакт с новыми людьми», — объяснила россиянка.

Кроме того, Алеся рассказала о преимуществах своей должности.

«Огромным бонусом и плюсом является то, что мы практически не тратим денег. Всю провизию оплачивает компания, владелец. Даже банные принадлежности можно заказать, тебе их купят и привезут», — рассказала девушка.

Девушка считает, что такая работа — отличный способ накопить на квартиру.

Ранее мы писали о том, какими жестами общаются между собой члены экипажей самолетов.

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