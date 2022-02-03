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28 минут назад

Видео: стюардесса показала жесты, которыми общается с коллегами

У стюардесс уже давно выработан свой язык общения. У них есть кодовые слова, с помощью которых они могут говорить друг другу о неполадках на борту, а также обсуждать пассажиров так, чтобы они этого не знали. Однако у них также есть рядовые жесты, которыми они могут попросить помощь, чтобы не перекрикивать двигатели в салоне самолета и не мешать пассажирам.

Стюардессы часто общаются жестами, так как редко находятся рядом. За работой они могут быть на разных концах самолета или находиться по другую сторону тележки с едой. Чтобы коллегам не приходилось проходить вдоль весь лайнер, они используют специальные жесты для разговора на расстоянии. Смотрите видео и узнаете, какие знаки друг другу подают стюардессы.

Ранее сообщалось, что стюардесса показала, где отдыхает экипаж в полете.

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