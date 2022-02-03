Видео: стюардесса показала жесты, которыми общается с коллегами

У стюардесс уже давно выработан свой язык общения. У них есть кодовые слова, с помощью которых они могут говорить друг другу о неполадках на борту, а также обсуждать пассажиров так, чтобы они этого не знали. Однако у них также есть рядовые жесты, которыми они могут попросить помощь, чтобы не перекрикивать двигатели в салоне самолета и не мешать пассажирам.