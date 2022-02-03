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2 часа назад

Туристам дали совет, как обезопасить себя в номере

Перед заселением в номер необходимо проверить исправность работы замка, а также ознакомиться с системой открытия и закрытия дверей.

Туристам дали совет, как обезопасить себя в номере
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Большинство отелей используют электронные ключ-карты, чтобы открывать двери номеров, и любой, у кого она есть, может зайти к вам",

- пишет The Sun со ссылкой на экспертов в этой сфере.

Также специалисты советуют закрывать дверь на засов или цепочку помимо блокировки базового замка.

Если же дополнительных замков или засовов в номере нет, эксперты рекомендуют требовать замены комнаты.

Ранее мы писали, как бесплатно получить шампанское и фрукты в номер при заселении в отель.

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