Туристам дали совет, как обезопасить себя в номере

Перед заселением в номер необходимо проверить исправность работы замка, а также ознакомиться с системой открытия и закрытия дверей.
"Большинство отелей используют электронные ключ-карты, чтобы открывать двери номеров, и любой, у кого она есть, может зайти к вам",
- пишет The Sun со ссылкой на экспертов в этой сфере.
Также специалисты советуют закрывать дверь на засов или цепочку помимо блокировки базового замка.
Если же дополнительных замков или засовов в номере нет, эксперты рекомендуют требовать замены комнаты.