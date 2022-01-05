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2 часа назад

Как бесплатно получить шампанское и фрукты в номер при заселении в отель

С чего начинается хороший отпуск? С комплимента от отеля — считает Тик-Ток-блогер Настя Пушкарева (@puhango). В одном из видео девушка поделилась хитростью, которой может воспользоваться любая пара при заселении в гостиницу.

Неважно, путешествуете вы самостоятельно или приобретаете путевку у туроператора. Просто не забудьте отметить в комментариях при бронировании, что вы молодожены. Эту информацию, как правило, никто не проверяет. А в гостиничном бизнесе считается хорошим тоном побаловать новобрачных шампанским и свежими фруктами за счет отеля.

Ранее “Рамблер” рассказывал о двух способах, как летать бизнес-классом и при этом не разориться.

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