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1 час назад

Как летать бизнес-классом экономно: 2 рабочих способа в видео

Блогер в Тик-Ток с ником @anya.klyueva опубликовала видео, в котором рассказывает лайфхаки для тех, кто часто путешествует и хочет сэкономить.

В этот раз она рассказала о том, как летать бизнес-классом и при этом не разориться. Способов существует несколько, но она привела в пример пока что лишь два, их она описала в видео.

Первый способ: ждать письма от авиакомпании. Некоторые из них за несколько дней до рейса рассылают письма с предложением повысить свой класс обслуживания до бизнеса за доплату.

Второй способ: попросить повысить класс обслуживания на стойке регистрации. При наличии мест авиакомпания без вопросов повысит класс-обслуживания, при этом сумма доплаты будет значительно меньше, чем если бы путешественник изначально брал билет бизнес-класса.

Ранее стюардесса рассказала, как пересесть из эконома в бизнес.

Лайфхаки,Видео,
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