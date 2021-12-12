Как летать бизнес-классом экономно: 2 рабочих способа в видео

Блогер в Тик-Ток с ником @anya.klyueva опубликовала видео, в котором рассказывает лайфхаки для тех, кто часто путешествует и хочет сэкономить.

В этот раз она рассказала о том, как летать бизнес-классом и при этом не разориться. Способов существует несколько, но она привела в пример пока что лишь два, их она описала в видео.

Первый способ: ждать письма от авиакомпании. Некоторые из них за несколько дней до рейса рассылают письма с предложением повысить свой класс обслуживания до бизнеса за доплату.

Второй способ: попросить повысить класс обслуживания на стойке регистрации. При наличии мест авиакомпания без вопросов повысит класс-обслуживания, при этом сумма доплаты будет значительно меньше, чем если бы путешественник изначально брал билет бизнес-класса.