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45 минут назад

Россияне захотели отдохнуть как Сталин

Российские туристы массово заинтересовались отдыхом на одном из любимых курортов Иосифа Сталина - сочинской «Мацесте». Об этом сообщает ТАСС.

Россияне захотели отдохнуть как Сталин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач-физиотерапевт курорта Александр Михайлов рассказал, что большим спросом пользуются сероводородные ванны, которые в 2021 году стали самой популярной оздоровительной процедурой в бальнеологической лечебнице. За год там было проведено 208 тысяч сеансов.

«Известные люди приезжают к нам, спрашивают, в какой именно ванне принимали процедуры Сталин или Брежнев, на каком топчане они отдыхали. Это для них такой же показатель качества», — сказал медик.

По его словам, у Сталина были проблемы со здоровьем. В 37 лет у него обнаружили суставный ревматизм. В «Мацесту» он впервые приехал в 1920-х годах по рекомендации народного комиссара СССР Анастаса Микояна.

«Я успел принять уже две ванны. Думаю принять ванн десять. Погода хорошая. Я теперь только начинаю чувствовать разницу между Нальчиком и Сочи в пользу Сочи. Думаю серьезно здесь поправиться», — писал он своей жене.

Ранее россиян предупредили об опасности зимнего моря.

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