Россиян предупредили об опасности зимнего моря

Врач-эндокринолог Татьяна Суслова заявила, что некоторым категориям людей ездить зимой на море может быть опасно. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Эксперт рассказала, что пациентам с гиперфункцией щитовидной железы ездить на море зимой запрещено. У них может случится обострение тиреотоксикоза.

В таком случае человек из зимнего климата перемещается в жаркий, что может вызвать нагрузку на щитовидную железу. Она помогает приспосабливаться к резким изменениям погоды.

«Она выполняет функцию защитника и калибровщика внутреннего климата организма. Но сделать это резко она не может. Для перехода с "зимнего" режима на "летний" и наоборот органу нужно несколько месяцев»

Таким образом, когда человек из зимы прилетает в лето, его щитовидная железа находится в стрессе. Он проявляется дважды: когда путешественник прилетает на отдых, и когда возвращается с него. Если у пациента есть подозрение на некорректную работу щитовидной железы, то лучше проконсультироваться с врачом перед отпуском.