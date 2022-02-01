Пассажиры застряли в самолете на ночь и впали в истерику

Сотни пассажиров JetBlue Airways застряли в самолете на взлетно-посадочной полосе в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Об этом сообщает New York Post.

Многие туристы впали в истерику на фоне общей паники. Пассажиры делились своими жалобами в Сети, называя себя «заложниками аэропорта». Люди рассказывали, что провели в закрытом самолете шесть часов в ночное время суток.

Западные СМИ сообщили, что 30 января в США прошел шторм, в результате чего один из аэропортов был парализован. Из-за сугробов были заблокированы около 20 самолетов, а еще десятки отправили на посадку на запасные аэродромы.

Ранее мы писали о том, что застрявших на круизном лайнере пассажиров. Люди провели несколько дней в море из-за отмены рейса. Об этом сообщает USA Today.

Лайнер Norwegian Gem 9 января вышел из порта Нью-Йорк и отправился в десятидневный рейс по Карибскому морю, но 13 января управляющая компания отменила плавание из-за COVID-19. Однако судно не вернулось в пункт выхода, а несколько дней продолжало находиться в открытых водах.