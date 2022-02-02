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2 часа назад

Выяснилось, сколько туристов заводят курортные романы

Аналитики выяснили, сколько человек заводят курортные романы, а также назвали города, где проще всего познакомиться с кем-то. Об этом сообщает Express со ссылкой на Hotels.com.

Выяснилось, сколько туристов заводят курортные романы
Фото: РамблерРамблер

Согласно статистике, четверо из десяти человек хотя бы раз в жизни заводили курортный роман. В надежде найти себе новых друзей в поездку отправляется каждый пятый турист. 13% всех опрошенных заявили, что специально ездят в места с шумными вечеринками для того, чтобы познакомиться там с кем-нибудь.

При этом, многие люди продолжают общаться со своими новыми друзьями и после поездок. 27% отметили, что добавляют попутчиков в друзья в социальных сетях, а 25% встречаются с ними и после путешествий.

Эксперты также составили рейтинг городов, где проще всего завести себе друзей: Ибица, Дублин, Амстердам, Сидней, Лас-Вегас, Ливерпуль, Барселона, Нью Йорк, остров Миконос и Рим.

«Что касается путешествий во время пандемии, то туристы больше, чем когда-либо, стремятся наладить связи с другими людьми. Идеальным местом для этого считаются отели. Путешественники как никогда открыты для незнакомцев, которые становятся друзьями», — прокомментировали исследование аналитики.

Ранее сообщалось, что врачи назвали главные вещи в чемодане для путешествий.

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