Врачи назвали главные вещи в чемодане для путешествий

Врачи из Великобритании рассказали, какие вещи необходимо положить в чемодан перед поездкой. Об этом пишет Huffington Post.

Нейроофтальмолог Брэдли Кац (Bradley Katz) посоветовал брать с собой в путешествия шейную подушку, так как она предотвращает боль в области головы и шеи и позволяет «всегда выглядеть свежим после сна».

По мнению хирурга Жаклин Томсик (Jaclyn Tomsic), также стоит возить с собой обезболивающие лекарства:

«Вы никогда не можете предсказать, когда появится головная боль, мигрень или любая незначительная травма. А найти обычные лекарства, отпускаемые без рецепта, особенно во время поездок за границу, может быть сложнее, чем кажется».

Ортопед Эшли Ли (Ashley Lee) рассказала, что всегда берет с собой пару компрессионных носков:

«Это помогает предотвратить любые отеки ног, которые могут возникнуть во время долгих часов бездействия в путешествии и с небольшим пространством для ног, например, в самолете».