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40 минут назад

Врачи назвали главные вещи в чемодане для путешествий

Врачи из Великобритании рассказали, какие вещи необходимо положить в чемодан перед поездкой. Об этом пишет Huffington Post.

Врачи назвали главные вещи в чемодане для путешествий
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Нейроофтальмолог Брэдли Кац (Bradley Katz) посоветовал брать с собой в путешествия шейную подушку, так как она предотвращает боль в области головы и шеи и позволяет «всегда выглядеть свежим после сна».

По мнению хирурга Жаклин Томсик (Jaclyn Tomsic), также стоит возить с собой обезболивающие лекарства:

«Вы никогда не можете предсказать, когда появится головная боль, мигрень или любая незначительная травма. А найти обычные лекарства, отпускаемые без рецепта, особенно во время поездок за границу, может быть сложнее, чем кажется».

Ортопед Эшли Ли (Ashley Lee) рассказала, что всегда берет с собой пару компрессионных носков:

«Это помогает предотвратить любые отеки ног, которые могут возникнуть во время долгих часов бездействия в путешествии и с небольшим пространством для ног, например, в самолете».

Кроме того, врачи отнесли к числу необходимых вещей в поездках маску для сна, свежие фрукты для перекуса, бутылку с водой и зубную щетку с пастой.

Ранее был раскрыт способ попасть в Таиланд без вакцины.

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