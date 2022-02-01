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2 часа назад

Выяснилось, как россияне выбирают отели

Сервис онлайн-бронирования OneTwoTrip провел опрос, который выявил предпочтения российских путешественников. Его результаты опубликовала редакция «Ленты.ру».

Выяснилось, как россияне выбирают отели
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Турция, Италия и Испания – страны, в которых на бронирование жилья отечественные туристы готовы потратить крупную сумму денег. Во Франции, Греции, ОАЭ и Германии так же чаще всего бронируются дорогостоящие отели и апартаменты.

О том, что наши соотечественники вкладывают в понятие «дорого», авторы опроса тоже постарались выяснить. Для 28,5% опрошенных стоимость самой дорогой гостиницы оценивается суммой от пяти до десяти тысяч рублей за ночь.
  • 25% отдали за одну ночь от 10 до 20 тысяч;
  • 21,5% заплатили от 20 до 30 тысяч;
  • 17,8% внесли от 30 до 40 тысяч;
  • 7,2% потратили более 40 тысяч рублей.

При этом вопрос «где именно жить в поездке» занимает большую часть путешественников. Для 97% опрошенных выбор отеля является одним из самых важных моментов. Аналитики OneTwoTrip выяснили, что 62% туристов даже обращают внимание на концепцию отеля. Больше половины опрошенных считают, что снимаемое в поездке жилье – не просто место для ночевки.

Но при этом только 45% респондентов готовы потратить на поиски больше недели. Остальная часть решает эту проблему в течение семи дней или еще меньше.

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