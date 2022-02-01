Выяснилось, как россияне выбирают отели

Сервис онлайн-бронирования OneTwoTrip провел опрос, который выявил предпочтения российских путешественников. Его результаты опубликовала редакция «Ленты.ру».
Турция, Италия и Испания – страны, в которых на бронирование жилья отечественные туристы готовы потратить крупную сумму денег. Во Франции, Греции, ОАЭ и Германии так же чаще всего бронируются дорогостоящие отели и апартаменты.
При этом вопрос «где именно жить в поездке» занимает большую часть путешественников. Для 97% опрошенных выбор отеля является одним из самых важных моментов. Аналитики OneTwoTrip выяснили, что 62% туристов даже обращают внимание на концепцию отеля. Больше половины опрошенных считают, что снимаемое в поездке жилье – не просто место для ночевки.
Но при этом только 45% респондентов готовы потратить на поиски больше недели. Остальная часть решает эту проблему в течение семи дней или еще меньше.
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