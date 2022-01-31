Названо лучшее место в самолете для длительных перелетов

«Вы можете следить за очередью, сидя в своем кресле, но когда очередь исчезнет, вы можете вскочить первым, и, поскольку вы сидите близко к туалету, маловероятно, что кто-то другой встанет перед вами. Кроме того, вы сидите достаточно далеко от туалетных комнат, и другие пассажиры, находящиеся в очереди, не будут стоять рядом с вами», — объяснила Филлис Столлер.