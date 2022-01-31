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1 час назад

Названо лучшее место в самолете для длительных перелетов

Глава турфирмы Women's Travel Group Филлис Столлер (Phyllis Stoller) рассказала, где комфортнее всего сидеть в самолете во время длительных перелетов. Об этом сообщает USA Today.

Названо лучшее место в самолете для длительных перелетов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, она всегда старается бронировать места у прохода примерно в пяти рядах от туалетных комнат. Сидящие там пассажиры могут пользоваться туалетами тогда, кода они пустые, и избегать очередей.

«Вы можете следить за очередью, сидя в своем кресле, но когда очередь исчезнет, вы можете вскочить первым, и, поскольку вы сидите близко к туалету, маловероятно, что кто-то другой встанет перед вами. Кроме того, вы сидите достаточно далеко от туалетных комнат, и другие пассажиры, находящиеся в очереди, не будут стоять рядом с вами», — объяснила Филлис Столлер.

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