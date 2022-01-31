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1 час назад

Бали открывают для туристов

Власти Индонезии заявили об открытии острова Бали для туристов с 4 февраля с сохранением карантина. Об этом сообщает Tourdom.ru.

Бали открывают для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно сообщению министра по морским делам и инвестициям Лухута Панджайтана, срок карантина для привитых туристов сокращается с 7 до 5 дней.

Решение об открытии острова было принято, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране. В Минздраве объясняют вспышку распространением омикрона.

В прошлом году в Индонезии заявили о необходимости открытия Бали для туристов, так как без иностранцев регион находится в тяжелой экономической ситуации. В октябре был разрешен въезд на остров гражданам ОАЭ, Японии, Китая, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Россияне смогут попасть на Бали только с пересадками. Для въезда в страну необходимо предъявить сертификат вакцинации и результаты ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия.

Ранее стало известно, что туристы смогут въезжать в Европу по ПЦР-тестам.

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