Бали открывают для туристов

Власти Индонезии заявили об открытии острова Бали для туристов с 4 февраля с сохранением карантина. Об этом сообщает Tourdom.ru.

Согласно сообщению министра по морским делам и инвестициям Лухута Панджайтана, срок карантина для привитых туристов сокращается с 7 до 5 дней.

Решение об открытии острова было принято, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране. В Минздраве объясняют вспышку распространением омикрона.

В прошлом году в Индонезии заявили о необходимости открытия Бали для туристов, так как без иностранцев регион находится в тяжелой экономической ситуации. В октябре был разрешен въезд на остров гражданам ОАЭ, Японии, Китая, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Россияне смогут попасть на Бали только с пересадками. Для въезда в страну необходимо предъявить сертификат вакцинации и результаты ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия.