Туристы смогут въезжать в Европу по ПЦР-тестам

Сами европейцы смогут перемещаться по странам Евросоюза с сертификатами, где будет указан их статус вакцинации, переболевшего или ранее сделанные тесты.

«Таким образом, это соглашение ставит цифровой COVID-сертификат в центр нашего скоординированного подхода. Важно, чтобы государства-члены следовали этому соглашению и безотлагательно выполняли согласованные правила», – отметила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес .

Для иностранцев, не имеющих нужных документов, приняты новые правила. Совет предлагает пускать туристов по результатам ПЦР-теста, сделанного за сутки до пересечения границы или в первый день пребывания. Эти рекомендации вступают в силу с 1 февраля, но страны будут сами решать, вводить ли эту возможность для иностранцев.