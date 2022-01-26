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45 минут назад

Туристы смогут въезжать в Европу по ПЦР-тестам

Совет Евросоюза принял новые рекомендации, которые приоткроют возможность иностранным туристам попасть в Европу. Об этом сообщает издание Schengenvisa.info.

Туристы смогут въезжать в Европу по ПЦР-тестам
Фото: РамблерРамблер

Сами европейцы смогут перемещаться по странам Евросоюза с сертификатами, где будет указан их статус вакцинации, переболевшего или ранее сделанные тесты.

«Таким образом, это соглашение ставит цифровой COVID-сертификат в центр нашего скоординированного подхода. Важно, чтобы государства-члены следовали этому соглашению и безотлагательно выполняли согласованные правила», – отметила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Для иностранцев, не имеющих нужных документов, приняты новые правила. Совет предлагает пускать туристов по результатам ПЦР-теста, сделанного за сутки до пересечения границы или в первый день пребывания. Эти рекомендации вступают в силу с 1 февраля, но страны будут сами решать, вводить ли эту возможность для иностранцев.

Ранее сообщалось, что европейцы хотят запретить тканевые маски.

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