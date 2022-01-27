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1 час назад

В европейских паспортах появятся герои комиксов

С 7 февраля гражданам Бельгии будут выдавать заграничные паспорта нового необычного дизайна. Об этом сообщили власти страны.

В европейских паспортах появятся герои комиксов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, страницы бельгийских загранпаспортов решили украсить героями комиксов местных авторов.

Их страницы решили украсить героями нарисованных бельгийскими авторами комиксов.

В частности, на них появятся изображения смурфиков, Тинтина (героя, созданного бельгийским художником Эрже), Ларго Винча и других.

По словам министра иностранных дел Софи Вильмес, власти преследовали такую идею, чтобы при поездках за рубеж бельгийцы представляли родную культуру. Министр считает, что дизайн получился оригинальный и даже смешной.

При этом решение обновить дизайн загранпаспортов в Бельгии было принято из-за участившихся случаев подделок документов. Поэму новые паспорта будут с дополнительной защитой. В частности, на героях комиксов будут нанесены имена их авторов, которые будут видны только с помощью увеличительного стекла.

Ранее мы писали о новых "полярных паспортах".

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