В европейских паспортах появятся герои комиксов

С 7 февраля гражданам Бельгии будут выдавать заграничные паспорта нового необычного дизайна. Об этом сообщили власти страны.

Так, страницы бельгийских загранпаспортов решили украсить героями комиксов местных авторов.

Их страницы решили украсить героями нарисованных бельгийскими авторами комиксов.

В частности, на них появятся изображения смурфиков, Тинтина (героя, созданного бельгийским художником Эрже), Ларго Винча и других.

По словам министра иностранных дел Софи Вильмес, власти преследовали такую идею, чтобы при поездках за рубеж бельгийцы представляли родную культуру. Министр считает, что дизайн получился оригинальный и даже смешной.

При этом решение обновить дизайн загранпаспортов в Бельгии было принято из-за участившихся случаев подделок документов. Поэму новые паспорта будут с дополнительной защитой. В частности, на героях комиксов будут нанесены имена их авторов, которые будут видны только с помощью увеличительного стекла.