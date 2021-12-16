Для чего нужен новый «полярный паспорт»

Студия Артемия Лебедева создала дизайн «полярного паспорта» – документа путешественника и путеводителя по Заполярью. Проект по заказу Ростуризма был представлен еще в марте, но в новости попал сейчас.
Как обычный или заграничный паспорт, но с более интересным дизайном.
Обложка переливается в цветах северного сияния, на развороте — карта туризма Арктики.
Как у любого документа, в этом паспорте есть страница с личной информацией, уникальный номер, вотермарки и страница для печатей и отметок. Печати, дизайн которых также разработала студия Лебедева, предлагают ставить в каждой уникальной точке. Всего в список вошло 55 мест.
Среди обязательных для посещения мест – горы Хибины, село, Мурманск и село Териберка, природный парк «Полуостров Рыбачий и Средний». Кстати, там же можно получить сам паспорт.
Во-первых, это красиво. Во-вторых, поощряет отечественный туризм, потому что путешественники захотят получить все 55 печатей.
В-третьих, удобно для самого туриста: на удобной карте видны не только известные, но и неочевидные точки. Все знают про Мурманск и Землю Франца-Иосифа, но мало кто едет к памятнику комару или самой северной почте в мире.
Проект запустился 3 декабря. Для получения нужно заполнить анкету на сайте polarpass.russia.travel. Первый тираж – 1000 штук. Вероятней всего, его разберут профессиональные путешественники и блогеры. Получение паспорта – бесплатно.