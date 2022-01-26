В горах Сочи сошли шесть лавин

За сутки в горах Сочи было зарегистрировано шесть сходов лавин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что два спуска лавин были созданы искусственно, потом еще четыре сошли естественным путем.

Фото: Рамблер Рамблер

"В течение суток на территории двух горнолыжных курортов Сочи проведено два принудительных спуска лавин и зарегистрирован самопроизвольный сход еще четырех общим объемом свыше 20 тысяч кубических метров", — прокомментировал представитель экстренных служб.

Отмечается, что пострадавших в результате схода лавин нет.

Создание искусственных лавин — не редкость. Это делается для обеспечения безопасности людей, построек и различных коммуникаций. Специалисты экстренных служб следят за ситуацией в горах. Если они видят, что лавина "созрела" и готовится неконтролируемый спуск, его воспроизводят искусственно. Так лавина безопасна и находится под контролем МЧС.