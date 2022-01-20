Россияне прогулялись во время шторма в Сочи и возмутили соцсети

Россияне проигнорировали предупреждения и несмотря на сильный шторм решили прогуляться по набережной. Их безрассудную прогулку, попавшую на видео, шумно обсуждают в Сети.

Ролик появился в Instagram-аккаунте @sochi__today.

На ролике видно, что двое мужчин с металлоискателями гуляют прямо среди сильных волн, которые даже накрывают их с головой. В теплых куртках по пояс в воде они бродят по берегу.

Многие решили, что этот поступок говорит о безрассудстве и глупости мужчин.

«Поражаюсь, насколько люди не ценят жизнь», «Как бы их потом не искали», «Жадность фраера сгубила. Потом на лекарства больше потратят», «Жить надоело?», «Дураков ничего не учит», — комментировали пользователи.