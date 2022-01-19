Катающихся в шторм в Сочи раскритиковали

Катающихся в горах в шторм туристов раскритиковали пользователи. Видео с лыжниками и сноубордистами появилось в Instagram-аккаунте одного из пабликов, посвященных событиям в Сочи. Кадры стали поводом для обсуждения такого поступка.

На видео можно увидеть, что оно было сделано на горнолыжном склоне. Авторы утверждают, что видео снято на Красной поляне — горнолыжном курорте Сочи. На кадрах люди надевают снаряжение для того, чтобы съехать. При этом их не останавливает снежная буря. В от день порывы ветра достигали 30 километров в час, сообщается, что видимость была нулевой.