Катающихся в шторм в Сочи раскритиковали

Катающихся в горах в шторм туристов раскритиковали пользователи. Видео с лыжниками и сноубордистами появилось в Instagram-аккаунте одного из пабликов, посвященных событиям в Сочи. Кадры стали поводом для обсуждения такого поступка.
На видео можно увидеть, что оно было сделано на горнолыжном склоне. Авторы утверждают, что видео снято на Красной поляне — горнолыжном курорте Сочи. На кадрах люди надевают снаряжение для того, чтобы съехать. При этом их не останавливает снежная буря. В от день порывы ветра достигали 30 километров в час, сообщается, что видимость была нулевой.
В комментариях пользователи возмутились поведению лыжников и сноубордистов. По мнению людей, они должны осознавать, на какую опасность они идут. От катания в такую погоду нужно отказываться.
«Всегда удивляли такие люди, которые намеренно рискуют жизнью», «Хотите повторить "Перевал Дятлова"?», «Отчаянные туристы», «Кто вообще допустил их на лыжную трассу?», «В такую погоду пусть все дома сидят», «Больше их никто не видел», «Спасателей жалко, откапывай их потом»