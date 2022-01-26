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3 часа назад

Стюардессы рассказали о жестких правилах работы

Бортпроводники одной популярной авиакомпании поделились историями о правилах, которым их заставляли следовать. Об этом сообщает The Sun.

Стюардессы рассказали о жестких правилах работы
Фото: РамблерРамблер

Карла Бэйсон, проработавшая стюардессой девять лет, рассказала, что женщин, которые выходят из декрета, заставляют худеть.

"У авиакомпании есть жесткие требования к внешности сотрудников, бортпроводники обязаны выглядеть соответствующе"

Сама Бэйсон не раз становилась свидетельницей того, как стюардессы получали предупреждение из-за лишнего веса. После этого девушек постоянно взвешивали, а на то, чтобы сбросить, давалось две недели.

"К нам могли подойти в аэропорту и сказать: "Эй, детка, тебе нужно вернуться в форму", — дополнила ее слова другая стюардесса Майя Дукарик.

Бортпроводницы должны не только следить за формой, но и за своей аккуратностью и опрятностью. Запрещены татуировки, прическа должна быть аккуратной, а в качестве лака для ногтей допускается только красный и бесцветный.

Девушка Дуйгу Караман, работавшая в этой авиакомпании, также отметила, что существуют строгие критерии отбора стюардесс по возрасту. Так, пассажиры никогда не столкнутся с женщинами в возрасте, которые будут работать в качестве стюардессы.

Ранее сообщалось, что пассажир разделся из-за просьбы надеть маску в самолете.

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