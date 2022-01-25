Названы самые гостеприимные места планеты для туристов

Рейтинг самых гостеприимных мест планеты в 2022 году составил сервис Booking.com.

Так, в список самых гостеприимных мест возглавил итальянский город Матера. Древний пещерный город знаменит скальными поселениями, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Следующим по гостеприимству назван словенский Блед, а на третьем месте оказался тайваньский Тайдун, победитель 2020 года.

Кроме того, в список вошли греческий Нафплион, испанский город Толедо, Монти-Верди в Бразилии, бельгийский Брюгге, индонезийский Нуса-Лембонган, Понта-Делгада на Азорских островах, и вьетнамский Хойан.

Самыми гостеприимными сервис назвал регионы

Тайдун (Тайвань), Тасмания (Австралия) и Новая Шотландия (Канада). Лучшим признан Гореньский регион в Словении.