В каких городах Европы очень шумно жить

Британский финансовый сервис money.co.uk составил список из самых шумных городов Европы. При составлении рейтинга эксперты сравнивали плотность населения, загруженность дорог и воздушных путей, а также количество развлекательных заведений. «От шума, создаваемого пробками и низколетящими самолетами, до толп болельщиков, которые спускаются на спортивные и музыкальные площадки, или даже просто от огромного количества людей, — временами бывает громко», — отмечает сервис.