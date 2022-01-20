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59 минут назад

В каких городах Европы очень шумно жить

Британский финансовый сервис money.co.uk составил список из самых шумных городов Европы. При составлении рейтинга эксперты сравнивали плотность населения, загруженность дорог и воздушных путей, а также количество развлекательных заведений. «От шума, создаваемого пробками и низколетящими самолетами, до толп болельщиков, которые спускаются на спортивные и музыкальные площадки, или даже просто от огромного количества людей, — временами бывает громко», — отмечает сервис.

В каких городах Европы очень шумно жить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В итоговый список вошло 23 города. Российских городов в рейтинге не оказалось.

10 самых шумных городов Европы

  • Париж, Франция (8.40 баллов из 10)
  • Лондон, Великобритания (8.21 баллов из 10)
  • Рим, Италия (4.96 баллов из 10)
  • Мадрид, Испания (4.69 баллов из 10)
  • Барселона, Испания (4.55 баллов из 10)
  • Манчестер, Великобритания (4.40 баллов из 10)
  • Вена, Австрия (4.33 баллов из 10)
  • Берлин, Германия (3.66 баллов из 10)
  • Бирмингем, Великобритания (3.64 баллов из 10)
  • Милан, Италия (3.41 баллов из 10)

Лондон стал самым громким городом по дополнительным критериям — уровень загруженности воздушных путей и по населению. Город, где самый громкий шум от автомобилей и железнодорожного транспорта, — Париж.

Редактор «Рамблера» съездила в Грецию и рассказала, стоит ли ехать в страну сейчас.

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