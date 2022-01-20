В каких городах Европы очень шумно жить

Британский финансовый сервис money.co.uk составил список из самых шумных городов Европы. При составлении рейтинга эксперты сравнивали плотность населения, загруженность дорог и воздушных путей, а также количество развлекательных заведений. «От шума, создаваемого пробками и низколетящими самолетами, до толп болельщиков, которые спускаются на спортивные и музыкальные площадки, или даже просто от огромного количества людей, — временами бывает громко», — отмечает сервис.
В итоговый список вошло 23 города. Российских городов в рейтинге не оказалось.
Лондон стал самым громким городом по дополнительным критериям — уровень загруженности воздушных путей и по населению. Город, где самый громкий шум от автомобилей и железнодорожного транспорта, — Париж.
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