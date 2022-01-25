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1 час назад

Российским бортпроводникам хотят выдавать наручники — зачем?

Минтранспорта России предложили выдавать бортпроводникам так называемые «специальные средства сдерживания» — пластиковые наручники и нейлоновые ремни для связывания. Данные предметы нужны для «пресечения противоправных действий на борту воздушного судна лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна». Соответствующий закон размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Российским стюардессам хотят выдавать наручники — зачем?
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сейчас проект находится на этапе публичных обсуждений. Если его одобрят, то пластиковые наручники и нейлоновые ремни получат «члены экипажа воздушного судна и сотрудники службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия)». Иные лица с помощью этих предметов сдерживать дебоширов не смогут.

«Члены экипажа воздушного судна и сотрудники службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) при ношении специальных средств сдерживания обязаны принять меры, исключающие возможность свободного доступа к ним посторонних лиц».

Использовать или не использовать средства бортпроводники смогут только с разрешения капитана. Предполагается, что правила вступят в силу с 1 сентября 2022 года и будут действовать шесть лет.

Ранее «Рамблер» рассказывал о скандале, который устроила балерина Анастасия Волочкова на борту самолета компании «Аэрофлот». Компания утверждает, что артистка пила крепкий алкоголь, не надевала маску и вела себя деструктивно. По словам балерины, она опустила маску, чтобы выпить кофе, а бортпроводник намеренно спровоцировал конфликт. На Волочкову составили два административных протокола.

Новости путешествий,Анастасия Волочкова,Минтранс РФ,Аэрофлот,
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