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1 час назад

Застрявшая в турецком аэропорту россиянка пожаловалась на голод

Российская туристка застряла в закрытом из-за непогоды аэропорту Стамбула и рассказала об обстановке.

По ее словам, в аэропорту сейчас гигантские очереди у ресторанов быстрого питания, а также несколько десятков людей, спящих на полу в ожидании своего рейса.

Пассажиров отказываются размещать в отелях, а также не предоставляют питание. Поэтому еды в кафе практически не осталось.

«Все ломанулись покупать еду в фудкорт. Мы две тысячи рублей потратили на четыре бургера, колу и две бутылки воды. На некоторые позиции цены завышены в десять раз», — пожаловалась она.

До этого мы сообщали о причинах прекращения полетов в Турции.

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