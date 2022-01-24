Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
1 час назад

"Парализовано все": аэропорт Стамбула завалило снегом

Международный аэропорт Стамбула засыпало снегом. Из-за непогоды приостановлены все рейсы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Взлетно-посадочные полосы завалены снегом, а от его тяжести даже падают ангары.

"Оказалось, что Стамбул совершенно не готов к снегу. Парализовано все, буквально все. В аэропорт никто не прилетает. Отсюда никто не вылетает. Мой рейс должен был улететь в Москву в 12 часов дня. Сейчас 6 вечера, я все еще здесь. Никакой информации, кроме того, что он отменен, у меня нет. Ни воды, ни еды. Дети спят на полу. Люди бесконечно стоят в очередях и ждут хоть какой-то информации. Но по ощущениям, это продлится сутки или даже двое", — рассказала находящаяся сейчас в аэропорту Стамбула туристка.

Ранее синоптики предупредили жителей Стамбула о мощных снегопадах, которые накроют город на несколько дней.

Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители