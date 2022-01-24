"Парализовано все": аэропорт Стамбула завалило снегом

"Оказалось, что Стамбул совершенно не готов к снегу. Парализовано все, буквально все. В аэропорт никто не прилетает. Отсюда никто не вылетает. Мой рейс должен был улететь в Москву в 12 часов дня. Сейчас 6 вечера, я все еще здесь. Никакой информации, кроме того, что он отменен, у меня нет. Ни воды, ни еды. Дети спят на полу. Люди бесконечно стоят в очередях и ждут хоть какой-то информации. Но по ощущениям, это продлится сутки или даже двое", — рассказала находящаяся сейчас в аэропорту Стамбула туристка.