Туристов в Таиланде предупредили об угрозе тюрьмы

Глава Туристического управления Таиланда Ютасак Супасорн предупредил путешественников о незаконном действии в отелях из-за угрозы тюрьмы. Об этом сообщает The Bangkok Post.

Эксперт объяснил, что туристов, которые решат избежать карантина в случае заражения коронавирусом, могут заключить под стражу.

Также отдыхающие должны оплачивать карантин за свой счет, если эти расходы не включены в страховку.Если путешественники откажутся исполнять правила страны, то предстанут перед судом.