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34 минуты назад

Туристов в Таиланде предупредили об угрозе тюрьмы

Глава Туристического управления Таиланда Ютасак Супасорн предупредил путешественников о незаконном действии в отелях из-за угрозы тюрьмы. Об этом сообщает The Bangkok Post.

Туристов в Таиланде предупредили об угрозе тюрьмы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт объяснил, что туристов, которые решат избежать карантина в случае заражения коронавирусом, могут заключить под стражу.

Также отдыхающие должны оплачивать карантин за свой счет, если эти расходы не включены в страховку.Если путешественники откажутся исполнять правила страны, то предстанут перед судом.

До этого мы рассказывали про реальную обстановку на курорте Таиланда.

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