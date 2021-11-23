Россияне описали реальную обстановку на курорте Таиланда

Российские путешественники, которые отдыхают в Паттайе, описали, что на самом деле происходит в Таиланде после открытия границ. Об этом они рассказали специалистам Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Оказалось, что несмотря на закрытие некоторых мест общепита из-за пандемии, многочисленные кафе, рестораны, рынки и магазины в реальности работают в обычном режиме.

Для посещения также открыты бильярд, боулинг и спортплощадки. При этом до 16 января 2022 года ночные бары и дискотеки работать не будут.

Пока кафе и рестораны в Паттайе работают до 23 часов, но в них, в отличие от Бангкока, Пхукета и Краби, запрещена продажа алкоголя. В торговых центрах на курорте снова заработали зоны для детей с игровыми автоматами, но все еще закрыты игровые площадки.

Открыты многие туристические достопримечательности, среди которых парк миллионолетних камней, тропический сад Нонг Нуч и крокодиловая ферма, зоопарк, овечья ферма и другие.