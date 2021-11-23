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Россиян предупредили об обмане при брони отелей в Таиланде

Диана Товсепова
1 час назад

О мошенничестве при бронировании отелей в Таиланде рассказала пресс-секретарь таиландского Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) Аписамай Срирангсон.

Россиян предупредили об обмане при брони в Таиланде
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Она отметила, что многие отели с сертификатом SHA+ специально вводят туристов в заблуждение и продают иностранцам только размещение. Однако гостиницы по программе SandBox («Песочница») обязаны включать в стоимость трансфер от аэропорта и медицинские анализы (сдача ПЦР-тестов).

«Туристы получали QR-код для въезда в Таиланд через электронную систему Thailand Pass. И только на границе выяснялось, что в пакет не включены обязательный трансфер и анализы на COVID-19», — отметила Срирангсон.

В таких ситуациях, по ее словам, путешественникам приходится оперативно приобретать новый пакет SHA+ на месте из-за риска отказа во въезде в страну.

Поэтому Срирангсон порекомендовала туристам еще на этапе бронирования запрашивать у гостиницы письменное подтверждение о том, что трансфер и медицинские тесты входят в стоимость путевки.

Ранее мы писали об обстановке в Таиланде в связи с пандемией.

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