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Туристы из России рассказали об обстановке в Таиланде

Мария Каткова
2 часа назад

Российские туристы, отдыхающие в Таиланде, поделились своими впечатлениями от путешествий и обстановки в стране. Их рассказы опубликовала АТОР (Ассоциация туроператоров России).

Туристы из России рассказали об обстановке в Таиланде
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Многие пункты общественного питания продолжают работать, несмотря на закрытие ряда ресторанов и кафе. На Пхукете также разрешена продажа алкоголя. Увеселительные заведения пока закрыты, но на знаменитой туристической улице Бангла Роуд все работает до 23 часов.

Для посещения открыты минимаркеты, кинотеатры и торговые центры, а также массажные салоны и косметологические клиники. Туристы говорят, что все салоны занизили цены для привлечения клиентов.

Из достопримечательностей открыты Храм Ват Чалонг, Большой Будда, смотровая площадка Карон, пляж Май Кхао, а также путешественники могут поехать на морскую прогулку по островам Пхукета.

Пока что большинство стран принимают российских туристов на определенных условиях. Россияне рассказали, почему не путешествуют.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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