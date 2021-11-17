Туристы из России рассказали об обстановке в Таиланде

Российские туристы, отдыхающие в Таиланде, поделились своими впечатлениями от путешествий и обстановки в стране. Их рассказы опубликовала АТОР (Ассоциация туроператоров России).

Многие пункты общественного питания продолжают работать, несмотря на закрытие ряда ресторанов и кафе. На Пхукете также разрешена продажа алкоголя. Увеселительные заведения пока закрыты, но на знаменитой туристической улице Бангла Роуд все работает до 23 часов.

Для посещения открыты минимаркеты, кинотеатры и торговые центры, а также массажные салоны и косметологические клиники. Туристы говорят, что все салоны занизили цены для привлечения клиентов.

Из достопримечательностей открыты Храм Ват Чалонг, Большой Будда, смотровая площадка Карон, пляж Май Кхао, а также путешественники могут поехать на морскую прогулку по островам Пхукета.