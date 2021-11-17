Россияне рассказали, почему не путешествуют

Россияне рассказали, что останавливает их от путешествий. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Большинство отметили, что решают отказаться от поездки, если по прибытии в страну нужно проходить карантин. Об этом заявили 83,8 процента. Другим популярным ответом оказалось обязательство о сдаче ПЦР-теста. По этой причине от поездок отказываются 80,1 процент. Третьей по популярности причиной россияне назвали отмену мероприятий, на которые они собираются. От путешествий это останавливает 55,3 процента.

Опрос показал и то, какие ограничения отпугивают людей от путешествий. Больше всего туристов (62,2 процента ) не отменят поездку, если будут закрыты кафе и рестораны. Еще 60,3 процента согласны реализовать тур, если при посещении общественных мест потребуются QR-коды. 54,8 процента готовы отправиться в путешествие даже в том случае, если при перелете потребуют QR-код.

Из-за введенных ограничений 14,6 процентов туристов отказались от поездок по России. На втором месте по популярности оказались сразу три страны: Италия, Испания и Турция.