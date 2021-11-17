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Россияне рассказали, почему не путешествуют

Мария Каткова
1 час назад

Россияне рассказали, что останавливает их от путешествий. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Россияне рассказали, почему не путешествуют
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Большинство отметили, что решают отказаться от поездки, если по прибытии в страну нужно проходить карантин. Об этом заявили 83,8 процента. Другим популярным ответом оказалось обязательство о сдаче ПЦР-теста. По этой причине от поездок отказываются 80,1 процент. Третьей по популярности причиной россияне назвали отмену мероприятий, на которые они собираются. От путешествий это останавливает 55,3 процента.

Опрос показал и то, какие ограничения отпугивают людей от путешествий. Больше всего туристов (62,2 процента ) не отменят поездку, если будут закрыты кафе и рестораны. Еще 60,3 процента согласны реализовать тур, если при посещении общественных мест потребуются QR-коды. 54,8 процента готовы отправиться в путешествие даже в том случае, если при перелете потребуют QR-код.

Из-за введенных ограничений 14,6 процентов туристов отказались от поездок по России. На втором месте по популярности оказались сразу три страны: Италия, Испания и Турция.

Для россиян начинают открываться новые страны. Между Россией и Финляндией возобновится движение поездов.

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