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Между Россией и Финляндией возобновится движение поездов

Катерина Саломе
3 часа назад

С 12 декабря Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией. Поезда будут следовать по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, сообщает РИА Новости.

Между Россией и Финляндией возобновится движение поездов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Также с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований",

– сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти начали обсуждать введение проверки QR-кодов у пассажиров авиационных и железнодорожных компаний.

Новости путешествий,РИА Новости,
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