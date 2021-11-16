Между Россией и Финляндией возобновится движение поездов

С 12 декабря Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией. Поезда будут следовать по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, сообщает РИА Новости.