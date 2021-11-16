Между Россией и Финляндией возобновится движение поездов

С 12 декабря Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией. Поезда будут следовать по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, сообщает РИА Новости.
"Также с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований",
– сказано в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что власти начали обсуждать введение проверки QR-кодов у пассажиров авиационных и железнодорожных компаний.