В России обсуждают введение QR-кодов в самолетах и поездах

Власти начали обсуждать введение проверки QR-кодов у пассажиров авиационных и железнодорожных компаний. Об этом сообщает РБК.
Как пишет издание, обсуждение ведется в профильных министерствах и транспортных компаниях.
«Сейчас речь идет о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте. Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации»,
— сообщил источник в одном из профильных ведомств.
На данный момент собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации.
«Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение», — сказал РБК источник в транспортной отрасли.
По его словам, в правительстве также идет дискуссия о введении QR-кодов в транспорте, но пока решение не принято.