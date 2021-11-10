В России обсуждают введение QR-кодов в самолетах и поездах

Власти начали обсуждать введение проверки QR-кодов у пассажиров авиационных и железнодорожных компаний. Об этом сообщает РБК.

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Как пишет издание, обсуждение ведется в профильных министерствах и транспортных компаниях.

«Сейчас речь идет о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте. Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации»,

— сообщил источник в одном из профильных ведомств.

На данный момент собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации.

«Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение», — сказал РБК источник в транспортной отрасли.