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СМИ: в России обсуждают введение QR-кодов в самолетах и поездах

Мира Маркина
2 часа назад

Власти начали обсуждать введение проверки QR-кодов у пассажиров авиационных и железнодорожных компаний. Об этом сообщает РБК.

В России обсуждают введение QR-кодов в самолетах и поездах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, обсуждение ведется в профильных министерствах и транспортных компаниях.

«Сейчас речь идет о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте. Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации»,

— сообщил источник в одном из профильных ведомств.

На данный момент собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации.

«Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение», — сказал РБК источник в транспортной отрасли.

По его словам, в правительстве также идет дискуссия о введении QR-кодов в транспорте, но пока решение не принято.

Ранее туристы рассказали, как впервые получили QR-код на въезд в Таиланд.

Новости путешествий,Совет Федерации,Госдума,РБК,
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