Как получить QR-код на въезд в Таиланд: опыт туристов

В соцсетях туристы обсуждают порядок получения QR-кода в онлайн-системе Thailand Pass. Люди жалуются, что система получения похожа на квест. О трудностях пишет сайт Tourdom.ru.

QR-код из приложения Thailand Pass необходим, чтобы въехать в Таиланд с 1 ноября. На сайте указана инструкция получения кода, однако туристы жалуются на сложности.

«Пока это такой квест, что есть ощущение, будто не на отдых едешь, а оформляешь визу в космос», – отмечает один путешественник.

Для Thailand Pass необходимо подготовить несколько документов: данные загранпаспорта, виза для поездки на более чем 30 суток, сертификат о прививке от COVID-19, страховка на сумму от 50 тыс. долларов, предоплаченная брони отеля, входящего в систему SHA+, где можно пересидеть карантин.

При этом на Пхукете и на Паттайе правила въезда отличаются: где-то нужно заказывать ПЦР-тесты на сайте, где-то – бронировать заранее. При этом с booking.com может не подойти при запросе QR-кода через Thailand Pass.

Туристы выясняют все детали в процессе подачи.

«Выручает то, что при неудачной попытке получения разрешения на въезд можно отправлять электронную форму снова», – пишет участник обсуждения.

Турист рассказал, что забронировал отель SHA+ на booking.com, Thailand Pass заявку отклонил. Гостиница после переговоров взяла доплату за трансфер и обязательные ПЦР-тесты, и только после этого ему дали код. QR-код турист получил в последний момент и едва не опоздал на рейс.