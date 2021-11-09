Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Туристы рассказали, как впервые получили QR-код на въезд в Таиланд

Дарья Амосова
2 часа назад

В соцсетях туристы обсуждают порядок получения QR-кода в онлайн-системе Thailand Pass. Люди жалуются, что система получения похожа на квест. О трудностях пишет сайт Tourdom.ru.

Как получить QR-код на въезд в Таиланд: опыт туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

QR-код из приложения Thailand Pass необходим, чтобы въехать в Таиланд с 1 ноября. На сайте указана инструкция получения кода, однако туристы жалуются на сложности.

«Пока это такой квест, что есть ощущение, будто не на отдых едешь, а оформляешь визу в космос», – отмечает один путешественник.

Для Thailand Pass необходимо подготовить несколько документов: данные загранпаспорта, виза для поездки на более чем 30 суток, сертификат о прививке от COVID-19, страховка на сумму от 50 тыс. долларов, предоплаченная брони отеля, входящего в систему SHA+, где можно пересидеть карантин.

При этом на Пхукете и на Паттайе правила въезда отличаются: где-то нужно заказывать ПЦР-тесты на сайте, где-то – бронировать заранее. При этом с booking.com может не подойти при запросе QR-кода через Thailand Pass.

Туристы выясняют все детали в процессе подачи.

«Выручает то, что при неудачной попытке получения разрешения на въезд можно отправлять электронную форму снова», – пишет участник обсуждения.

Турист рассказал, что забронировал отель SHA+ на booking.com, Thailand Pass заявку отклонил. Гостиница после переговоров взяла доплату за трансфер и обязательные ПЦР-тесты, и только после этого ему дали код. QR-код турист получил в последний момент и едва не опоздал на рейс.

Путешественники советуют подавать документы минимум за 2 недели, загружать их в необходимом формате (не PDF, а JPG), приобретать туры через турагентов.

В октябре и ноябре эксперты Ассоциации туроператоров России отметили резкий рост спроса на вакцинные туры.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители