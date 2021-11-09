Россияне резко заинтересовались вакцинными турами

Эксперты Ассоциации туроператоров России отметили резкий рост спроса на вакцинные туры. Российские путешественники приобрели особенно много путевок в период с октября по ноябрь 2021 года.

Специалисты АТОР заявили, что за последние полтора они получили «шквал звонков» от агентов и прямых клиентов. Такой ажиотаж был вызван новостью о появлении туров в Европу с целью вакцинации от коронавируса.

«По сравнению с сентябрем, когда мы только начали продажи таких туров, спрос на поездки за вакциной в Сербию вырос в три раза, в Хорватию — в десятки раз. В среднем получаем 60-70 заявок в неделю», — цитируют в АТОР представителей компании «Русский Экспресс».

Представители туроператора ПАКС заявили, что спрос на поездку за границу с целью вакцинации увеличился многократно.

«В неделю нам уже приходит более сотни запросов», — уточнили в ПАКС.

Специалисты агентства BSI Group отметили, что в октябре спрос на подобные туры вырос на 50%. В PAC Group подчеркивают, что многие стремятся вакцинироваться, чтобы успеть к сезону работы европейских горных курортов.

Туроператоры также отмечают, что в вакцинные туры едут люди среднего возраста, а пожилые вакцинируются, чтобы навестить детей в Европе.

Привитые отечественными препаратами россияне не могут с 8 ноября въехать в США. В Европе несколько стран пускают привитых «Спутником V»: Греция, Венгрия, Кипр, Болгария, Словакия, Словения, Хорватия и Эстония.