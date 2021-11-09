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Россия возобновила авиасообщение с десятью странами

Дарья Амосова
2 часа назад

9 ноября Россия возобновляет регулярное авиасообщение с десятью странами — Австрией, Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Россия возобновила авиасообщение с десятью странами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Авиакомпании смогут выполнять следующие регулярные рейсы:

  • Москва — Нассау, Багамы (два рейса в неделю),
  • Москва и Сочи — Тегеран, Иран (три и один рейс в неделю соответственно)
  • Москва — Эйндховен, Нидерланды (семь рейсов в неделю)
  • Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград и Сочи — Амстердам, Нидерланды (два раза в неделю на каждом маршруте).
  • Москва — Бангкок и Пхукет, Таиланд (два рейса в неделю)
  • Санкт-Петербург — Берген и Осло, Норвегия; Стокгольм и Гетеборг, Швеция (два рейса в неделю).
  • Москва — Любляна, Словения (три рейса в неделю)
  • Москва — Монастир, Тунис (семь рейсов в неделю).

Также оперштаб увеличил число рейсов в 12 других стран: Болгария, Албания, Венгрия, Венесуэла, Греция, Испания, Германия, Мальта, Италия, Мальдивы, Франция и Македония.

С 9 ноября Австрия снимает ограничения авиасообщения с Россией, связанные с пандемией коронавируса. Для въезда все еще нужен сертификат о вакцинации препаратом, одобренным в ЕС или ВОЗ. Также необходимо пройти карантин в десять дней или сдать тест на шестой день после прибытия в страну.

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