Россия возобновила авиасообщение с десятью странами

9 ноября Россия возобновляет регулярное авиасообщение с десятью странами — Австрией, Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

С 9 ноября Австрия снимает ограничения авиасообщения с Россией, связанные с пандемией коронавируса. Для въезда все еще нужен сертификат о вакцинации препаратом, одобренным в ЕС или ВОЗ. Также необходимо пройти карантин в десять дней или сдать тест на шестой день после прибытия в страну.