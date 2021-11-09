Россия возобновила авиасообщение с десятью странами

9 ноября Россия возобновляет регулярное авиасообщение с десятью странами — Австрией, Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Авиакомпании смогут выполнять следующие регулярные рейсы:
Также оперштаб увеличил число рейсов в 12 других стран: Болгария, Албания, Венгрия, Венесуэла, Греция, Испания, Германия, Мальта, Италия, Мальдивы, Франция и Македония.
С 9 ноября Австрия снимает ограничения авиасообщения с Россией, связанные с пандемией коронавируса. Для въезда все еще нужен сертификат о вакцинации препаратом, одобренным в ЕС или ВОЗ. Также необходимо пройти карантин в десять дней или сдать тест на шестой день после прибытия в страну.
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