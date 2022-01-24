Очередь из туристов на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи удивила россиян. Видео опубликовали в Instagram-аккаунте @sochi_online_2.0.
В ролике толпа отдыхающих в зимних костюмах с лыжами и сноубордами стоит в огромной очереди на подъемник.
«Любимые очереди на "Розе Хутор"», — подписали публикацию.
Пользователи соцсетей ужаснулись таким большим количеством людей на горнолыжном курорте:
«Ужас просто», «Очередь как на Почте России», «Спасибо, что показали, что там творится. Никогда не поеду туда», «Вот интересно, им не лень столько стоять?», «А как они понимают в образовавшейся очереди, кто и за кем идет?» — написали они в комментариях.