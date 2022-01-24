«Ужас просто», «Очередь как на Почте России», «Спасибо, что показали, что там творится. Никогда не поеду туда», «Вот интересно, им не лень столько стоять?», «А как они понимают в образовавшейся очереди, кто и за кем идет?» — написали они в комментариях.