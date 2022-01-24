Иностранец побывал в России и рассказал об "ужасных проблемах"

"И нечего мне говорить, что это большая суровая страна и не надо ждать европейского комфорта. Когда едешь из Мурманска в Норвегию, то на российской стороне видишь полуразрушенные заросшие лачуги, а уже через 15 километров стоят красивые пестрые норвежские домишки. Так что дело не в географии, не в климате и не в каких-то объективных обстоятельствах, а в местном менталитете", - сказал Феро Рихард Грабал-Крондак.