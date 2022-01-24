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35 минут назад

Иностранец побывал в России и рассказал об "ужасных проблемах"

Турист из Чехии объехал всю Россию и рассказал об «ужасных транспортных проблемах». Об этом пишет «Эксперт».

Иностранец побывал в России и рассказал об "ужасных проблемах"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

69-летний иностранец по имени Феро Рихард Грабал-Крондак побывал в Бурятии, Чукотке и Чечне, на Ямале, Алтае и Таймыре. Мужчина много ездил по Сибири и был поражен масштабами транспортных проблем в России. Как рассказал турист, во многих крупных городах отсутствует метро и местным приходится пользоваться тесными маршрутками, на вокзалах часто нет эскалаторов, а две трети страны не охвачены железными дорогами.

В путешествиях по России его удивили и другие вещи. Например, в Черкесске сотрудникам авторитетного исторического института приходится ходить в туалет на улицу, как и тысячам школьников.

"И нечего мне говорить, что это большая суровая страна и не надо ждать европейского комфорта. Когда едешь из Мурманска в Норвегию, то на российской стороне видишь полуразрушенные заросшие лачуги, а уже через 15 километров стоят красивые пестрые норвежские домишки. Так что дело не в географии, не в климате и не в каких-то объективных обстоятельствах, а в местном менталитете", - сказал Феро Рихард Грабал-Крондак.

Ранее пассажир разделся из-за просьбы надеть маску в самолете.

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