Американец хотел поесть на борту, но получил один крендель

Пользователь портала Reddit под ником @krausek13 поделился видео с мужчиной, который разочаровался в закусках на борту. На кадрах видно, как пассажир открывает целую пачку снэков, а все, что в ней есть — один небольшой кренделек.
И мужчина, и оператор за кадром смеются — вряд ли они всерьез обиделись на количество еды в упаковке. Однако в комментариях отметили, что такие закуски за, вероятней всего, высокую цену — это несправедливо.
«И это будет стоить $9. 99, не считая напитка»;
«И в кого это все влезет?»;
«Шутки шутками, но выглядит странно».
Также в комментариях делились историями, когда авиакомпания сильно экономила на еде.
«В 1987 году American Airlines, как известно, сэкономила 40 000 долларов США в год, убрав одну оливку из каждого салата в первом классе. Похоже, Delta [американская авиакомпания из видео — прим. ред.] пытается их обогнать».
«Однажды я летел на самолете Aerolineas Argentina из Буэнос-Айреса в Лиму. В полете подавали бутерброд с ветчиной, который состоял из булочки и ломтика ветчины (без масла). Напитком был Спрайт в крошечном белом пластиковом стаканчике. Когда мимо прошла стюардесса, я спросил, можно ли мне еще "Спрайта". Она сказала, сто нет, но бутылка была еще наполовину полна. Они не только перепродали рейс, но и начали выдавать трем людям посадочные талоны на одно место».
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