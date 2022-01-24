Американец хотел поесть на борту, но получил один крендель

«Однажды я летел на самолете Aerolineas Argentina из Буэнос-Айреса в Лиму. В полете подавали бутерброд с ветчиной, который состоял из булочки и ломтика ветчины (без масла). Напитком был Спрайт в крошечном белом пластиковом стаканчике. Когда мимо прошла стюардесса, я спросил, можно ли мне еще "Спрайта". Она сказала, сто нет, но бутылка была еще наполовину полна. Они не только перепродали рейс, но и начали выдавать трем людям посадочные талоны на одно место».