Пассажиров задержанных рейсов в Краснодаре разместили на полу

Из-за сильного снегопада международный аэропорт Краснодара закрыли. Пассажиров отмененных рейсов разместили на полу. Об этом сообщают "Известия".
Из-за плохих погодных условий было отменено 16 рейсов, еще 26 задерживают.
«Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов (...) в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов», — заявила пресс-служба аэропорта.
В ожидании вылета пассажирам пришлось разместиться на голом полу и ступеньках. Известно, что в числе ожидающих рейсы были и дети разных возрастов.
Одна из пассажирок по имени Виктория рассказала РЕН ТВ, что долгое время администрация аэропорта не предоставляла ожидающим еду и горячие напитки.
«Здесь вообще негде ни сидеть, ничего. Дети на ступеньках спят. Два зала полностью заполнены, люди стоят уже», — пожаловалась россиянка.