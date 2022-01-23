Пассажиров задержанных рейсов в Краснодаре разместили на полу

Из-за сильного снегопада международный аэропорт Краснодара закрыли. Пассажиров отмененных рейсов разместили на полу. Об этом сообщают "Известия".

Из-за плохих погодных условий было отменено 16 рейсов, еще 26 задерживают.

«Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов (...) в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов», — заявила пресс-служба аэропорта.

В ожидании вылета пассажирам пришлось разместиться на голом полу и ступеньках. Известно, что в числе ожидающих рейсы были и дети разных возрастов.

Одна из пассажирок по имени Виктория рассказала РЕН ТВ, что долгое время администрация аэропорта не предоставляла ожидающим еду и горячие напитки.