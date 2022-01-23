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14 минут назад

Стюардесса прыгнула на мешки с пледами и промахнулась

Стюардесса авиакомпании American Airlines прыгнула в мешки с пледами и промахнулась. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте @flight___love.

Бортпроводница по имени Кэндис (@kiencandace) прославилась в соцсетях благодаря смешным фотографиям и видео, сделанным на борту самолета. На странице девушки полно снимков, как она залезает на полку для ручной клади или встает на руки в мини юбке в проходе. Есть даже фотографии, на которых стюардесса садится на шпагат между пассажирскими креслами.

На этот раз Кэндис решила испытать мешки с пледами и подушками, которые используют во время полета. Бортпроводница на каблуках и в униформе запрыгнула на гигантские мягкие мешки, которые, вероятно, приготовили для погрузки в самолет. Один раз девушка промахнулась и упала на пол, чем рассмешила пользователей социальных сетей.

"Врываюсь в 2022", — пошутила стюардесса.

Другая американская бортпроводница залезла в ящик для мусора на борту и удивила пользователей.

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