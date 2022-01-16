Стюардесса американской авиакомпании XTRA Airways по имени Джесси (@jessy.fj) залезла в ящик для отходов и удивила пользователи социальных сетей. Видео публикует Instagram-аккаунт @flight___love, освещающий жизнь членов экипажей со всего мира.

На кадрах девушка залезла в отсек, предназначенный для мусора на борту самолета. На ящике есть пометка waste — отходы. На видео автор сначала снимает закрытый ящик, а затем внезапно открывается дверца, и оттуда выглядывает стюардесса в униформе: черных туфлях, белой рубашке и темной юбке. При этом сам отсек для мусора очень узкий и как туда залезла бортпроводница, неизвестно.

Пользователи соцсети удивились трюку и назвали ее "циркачкой".

"Не выбрасывайте ее"; "То, что вы поместились в этом маленьком отсеке, очень забавно"; "Похоже, у вас полно свободного времени"; "Мило, смешно и страшно одновременно", — пошутили в комментариях к ролику.

Смотрите видео, чтобы увидеть, как она это сделала.