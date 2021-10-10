Залезть на крыло самолета, сделать мостик в турбине или прокатиться по ленте для багажа? Стюардесса американской авиакомпании XTRA Airways по имени Джесси @jessy.fj публикует в своем Instagram-аккаунте снимки в необычных позах на борту самолета и за его пределами. Самые смешные — в галерее "Рамблера".

1/10 "В смысле уже взлетаем?" Фото: @jessy.fj Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 "Сфоткай типо вместо головы самолет". Фото: @jessy.fj 3/10 "Покатаемся?" Фото: @jessy.fj 4/10 Не успела высушить феном. Фото: @jessy.fj Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Как зайти в самолет без помощи ног. Фото: @jessy.fj 6/10 Запасной выход забаррикадирован. Фото: @jessy.fj 7/10 "Вот так могу". Фото: @jessy.fj Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 "Чай или кофе?" Фото: @jessy.fj 9/10 В перерыве между работой. Фото: @jessy.fj 10/10 "Что везете в ручной клади?" Фото: @jessy.fj

Юмору стюардессы можно только позавидовать. В отличие от однотипных фотографий коллег в форме, Джесси проявляет свою креативность. Глядя на некоторые снимки девушки хочется спросить: "Зачем ты туда залезла?". Этим же вопросом задаются пользователи соцсетей.