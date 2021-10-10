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«Зачем ты туда залезла»: 10 странных поз стюардессы в самолете

Мира Маркина
1 час назад

Залезть на крыло самолета, сделать мостик в турбине или прокатиться по ленте для багажа? Стюардесса американской авиакомпании XTRA Airways по имени Джесси @jessy.fj публикует в своем Instagram-аккаунте снимки в необычных позах на борту самолета и за его пределами. Самые смешные — в галерее "Рамблера".

"В смысле уже взлетаем?"
1/10 "В смысле уже взлетаем?"
Фото: @jessy.fj
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"Сфоткай типо вместо головы самолет".
2/10 "Сфоткай типо вместо головы самолет".
Фото: @jessy.fj
"Покатаемся?"
3/10 "Покатаемся?"
Фото: @jessy.fj
Не успела высушить феном.
4/10 Не успела высушить феном.
Фото: @jessy.fj
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Как зайти в самолет без помощи ног.
5/10 Как зайти в самолет без помощи ног.
Фото: @jessy.fj
Запасной выход забаррикадирован.
6/10 Запасной выход забаррикадирован.
Фото: @jessy.fj
"Вот так могу".
7/10 "Вот так могу".
Фото: @jessy.fj
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"Чай или кофе?"
8/10 "Чай или кофе?"
Фото: @jessy.fj
В перерыве между работой.
9/10 В перерыве между работой.
Фото: @jessy.fj
"Что везете в ручной клади?"
10/10 "Что везете в ручной клади?"
Фото: @jessy.fj

Юмору стюардессы можно только позавидовать. В отличие от однотипных фотографий коллег в форме, Джесси проявляет свою креативность. Глядя на некоторые снимки девушки хочется спросить: "Зачем ты туда залезла?". Этим же вопросом задаются пользователи соцсетей.

Тем не менее, в аккаунте стюардессы 36 тысяч подписчиков, а фотографии собирают тысячи лайков и сотни комментариев. Про саму девушку ничего неизвестно, кроме забавных снимков на работе, она публикует и более откровенные — в нижнем белье.

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