Залезть на крыло самолета, сделать мостик в турбине или прокатиться по ленте для багажа? Стюардесса американской авиакомпании XTRA Airways по имени Джесси @jessy.fj публикует в своем Instagram-аккаунте снимки в необычных позах на борту самолета и за его пределами. Самые смешные — в галерее "Рамблера".
Юмору стюардессы можно только позавидовать. В отличие от однотипных фотографий коллег в форме, Джесси проявляет свою креативность. Глядя на некоторые снимки девушки хочется спросить: "Зачем ты туда залезла?". Этим же вопросом задаются пользователи соцсетей.
Тем не менее, в аккаунте стюардессы 36 тысяч подписчиков, а фотографии собирают тысячи лайков и сотни комментариев. Про саму девушку ничего неизвестно, кроме забавных снимков на работе, она публикует и более откровенные — в нижнем белье.