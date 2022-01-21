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1 час назад

Самолет развернули над океаном из-за отказа пассажира надеть маску

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Майами в Лондон, развернулся в воздухе через час после взлета и вернулся в аэропорт из-за действий пассажирки первого класса. О случившемся пишет Daily Mail.

Самолет развернули из-за отказа пассажира надеть маску
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что женщина находилась во время полета в нетрезвом состоянии, она устроила дебош на борту лайнера из-за нежелания использовать индивидуальное средство защиты.

Члены экипажа, в свою очередь, предложили путешественнице несколько видов защитных масок, однако ни одна из них ей не понравилась, и тогда женщина начала оскорблять бортпроводников.

В аэропорту Майами пассажирку задержали полицейские. Авиакомпания внесла ее в черный список и запретила в дальнейшем пользоваться услугами перевозчика.

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