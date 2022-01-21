В Египте ужесточили правила въезда для туристов

Заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби объяснила, что ужесточение правил въезда в страну связано с фальшивыми документами о вакцинации или результатами тестов на коронавирус. Ее слова передает РИА Новости.

Целью египетских властей при вводе новых правил является упрощение въезда в страну, а не усложнение или навязывание дополнительных расходов на отдых.

Кроме того, у некоторых туристов сертификаты о вакцинации не соответствуют нормам минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, который вызывает сомнения или является подделкой.

«Только в этом случае будет проводиться экспресс-тест, если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну», — подчеркнула замминистра.

Также она отметила, что экспресс-тесты дешевле ПЦР-тестов, что также упростит поездки туристов.

С 22 января все въезжающие в страну туристы обязаны иметь при себе один из установленных документов на выбор: сертификат о прививке, отрицательные результаты ПЦР или экспресс-теста на антиген к COVID-19, сделанные более чем за 72 часа до прилета.

При несоответствии предоставляемых документов установленным правилам проводится экспресс-тест на антиген.