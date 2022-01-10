Кипр смягчает правила въезда для туристов

Власти республики смягчили правила въезда для иностранных туристов и увеличили время для сдачи ПЦР-теста.

С 6 по 31 января 2022 года все въезжающие старше 12 лет обязаны предоставить результаты ПЦР-тестирования, проведенного не ранее, чем за 72 часа до приезда. До января действовала норма сдачи ПЦР-теста не ранее чем за 48 часов до приезда. Правило касается и привитых туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Власти Кипра также предприняли ряд мер, направленных против распространения омикрон-штамма COVID-19. До 31 января в стране запрещены любые массовые мероприятия, включая концерты и фестивали, не разрешается находиться в заведениях общественного питания в компании более восьми человек.

С 10 января заселяться в отели смогут только вакцинированные и сделавшие бустерную прививку туристы. Те пассажиры, кто отказывается сдавать ПЦР-тест в аэропорту, отправляются на государственный карантин на 14 дней или на семь дней при условии, что на седьмой день они сдают ПЦР. Все вышеперечисленное ― за счет самих туристов.