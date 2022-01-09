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3 часа назад

Отель пригрозил туристке многомиллионным иском из-за плохого отзыва

Туристка отдохнула в отеле в Таиланде и оставила негативный отзыв, после чего ей начали угрожать иском на сумму три миллиона бат (6,8 миллиона рублей). Об инциденте рассказал на своей странице в Facebook адвокат Ситтра Байбангкерд.

Отель пригрозил туристке многомиллионным иском из-за плохого отзыва
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Его клиентка отдыхала в отеле в 200 километрах от Бангкока в июне и поставила ему на портале Agoda.com шесть баллов из десяти. В декабре туристке начала звонить администрация гостиницы. Она сочла отзыв необоснованным, потребовала извиниться и удалить отзыв, в противном случае они предъявят иск в суд.

Пользователи призвали дать отпор отелю:

«Юрист, дайте урок эгоистичным предпринимателям. Кто пользуется услугой, оплачивает ее, имеет право комментировать и подавать в суд», – написал один из них.

Комментарий собрал 1400 лайков. Однако туристке все-таки пришлось извиниться за негативный отзыв.

Эксперт по Таиланду Николай Павлов рассказал, что подобные инциденты уже происходили. В 2020 году проживающий в Таиланде американец был вынужден извиняться за отзыв об отдыхе, чтобы избежать тюремного заключения.

Ранее россиянка рассказала, как ее отравили в Египте.

Новости путешествий,Николай Павлов,
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