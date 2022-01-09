Отель пригрозил туристке многомиллионным иском из-за плохого отзыва

Туристка отдохнула в отеле в Таиланде и оставила негативный отзыв, после чего ей начали угрожать иском на сумму три миллиона бат (6,8 миллиона рублей). Об инциденте рассказал на своей странице в Facebook адвокат Ситтра Байбангкерд.

Его клиентка отдыхала в отеле в 200 километрах от Бангкока в июне и поставила ему на портале Agoda.com шесть баллов из десяти. В декабре туристке начала звонить администрация гостиницы. Она сочла отзыв необоснованным, потребовала извиниться и удалить отзыв, в противном случае они предъявят иск в суд.

Пользователи призвали дать отпор отелю:

«Юрист, дайте урок эгоистичным предпринимателям. Кто пользуется услугой, оплачивает ее, имеет право комментировать и подавать в суд», – написал один из них.

Комментарий собрал 1400 лайков. Однако туристке все-таки пришлось извиниться за негативный отзыв.