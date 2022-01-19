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49 минут назад

Эпидемиолог раскрыл плюсы и минусы вакцинного туризма

Эпидемиолог, профессор Высшей школы экономики Василий Власов рассказал о плюсах и минусах вакцинного туризма и объяснил, кому стоит ехать в Турцию ради иностранной прививки.

Эпидемиолог раскрыл плюсы и минусы вакцинного туризма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В целом поехать за иностранной вакциной — это один из вариантов рационального поведения. Для тех, кто может себе это позволить. Или по какой-то причине не хочет или не может сделать инъекцию нашего "Спутника"», — заявил эксперт.

Он объяснил, что после прививки «Спутником» и ревакцинации «Спутником Лайт», поехать за границу и вакцинироваться Pfizer — «вполне разумная мысль».

«Введение еще один раз препарата, который содержит вектор, ранее уже вводившийся, вероятно, достаточно бессмысленная вещь. Пользы не будет, а побочные эффекты — как обычно или даже больше», — объяснил Власов.

Однако у вакцинного туризма есть минусы. Так, в стране придется оставаться больше двух недель.

«Препарат от Pfizer, как и наш "Спутник V", двухкомпонентный. Его нужно вводить два раза. То есть в Турции таким туристам придется находиться две недели. Либо два раза въезжать», — объяснил эпидемиолог.

Ранее мы писали об усиленных мерах, введенных в Италии.

Новости путешествий,Василий Власов,Pfizer,ВШЭ,
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