В Италии вводят "усиленные" пропуска и обязательную вакцинацию

Итальянские власти вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для населения старше 50 лет. Решение принял Совет министров страны, сообщает пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

Декрет также расширяет действие "усиленного" COVID-сертификата, который получают после вакцинации или выздоровления от инфекции.

С 15 февраля так называемый новый пропуск будет необходим для доступа на рабочие места всем лицам старше 50 лет. Мера также действует для всего итальянского рынка труда с тем отличием, что по настоящий день работники могли ограничиться "базовым" сертификатом, сдав быстрый тест на коронавирус.

"Усиленный" пропуск обязателен в Италии для посещения баров и ресторанов при обслуживании за столиками в закрытых помещениях, культурных и спортивных учреждений, а также массовых мероприятий.

С 10 января действие сертификата с прививкой распространится на межрегиональный и общественный транспорт, пока для этих поездок достаточно отрицательного теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов.

"Мы хотим замедлить рост кривой распространения инфекции и подтолкнуть к прививке итальянцев, которые еще ее не сделали", — заявил на заседании совмина премьер-министр Марио Драги.