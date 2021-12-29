Почему взрослые итальянцы стирают одежду у родителей

Не просто экономия, а семейная традиция.
La famiglia для итальянца — это все: основа социального круга, поддержка и главное влияние, источник радости и любви. Жители теплой страны не стесняются, что даже во взрослом возрасте советуются с родителями по всем вопросам. Бабушки и дедушки — вообще главные в семье. Пожилых людей беспрекословно уважают. В Италии предпочтут болеть дома, а не в больнице, а пожилые дома презираются, словно тюрьмы.
Воскресенье в Италии считается семейным днем. Каждые выходные или минимум раз в две недели 20-30-летние итальянцы едут домой, в деревню или маленький город. Путь из мегаполиса занимает максимум три часа.
В такой поездке молодые люди удовлетворяют три потребности. Во-первых, увидеться с семьей. В воскресенье родители готовят большой поздний завтрак-обед, или pranzi, на всех-всех. За столом может сидеть 15-20 человек, и всем хватит пищи. Во время еды родственники обмениваются новостями, общаются и смеются.
Во-вторых, постирать одежду: в городе прачечные платные. 2-3 евро за один цикл помывки — не так уж и много, но за месяц набегает круглая сумма. А раз уж едешь к родителям, можно постираться у них! Поэтому путешествуют молодые итальянцы со спортивными сумками, в которых лежит грязное белье.
Третья цель — вкусно поесть и взять еду с собой. Ничего не сравнится с итальянской домашней едой и семейными рецептами. К родителям приезжают с контейнерами, чтобы взять обратно пасту, хлеб и свежие овощи. Конечно, все это можно купить и в городе — но зачем?
Статья 2012 года в The Guardian утверждает: треть итальянцев в возрасте 18-29 лет живет с родителями. Итальянцы стирают у мамы с папой, берут у них еду и живут в одном доме не только из-за любви к семье. Процент безработицы в стране — 9. 2%, а налоги и арендная плата растут. Многие предпочитают не съезжать из семейного гнезда даже в 30-40 лет, опасаясь больших трат. Все равно согласно традиции дом переходит детям — зачем же тогда его покидать?