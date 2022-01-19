На горнолыжном курорте "Шерегеш" вводят QR-коды

"Мы все надеялись, что ковид отступит и будут продлены работы без ограничений на курорте «Шерегеш», но этого не произошло. Я знаю, что распоряжение готовилось, но всплеск заболеваемости... Мы с вами пройдем это испытание. Сейчас надо позаботиться о наших гостях, сообщить, что у нас действуют ограничения на курорте", — сказал Алексей Стоянов.