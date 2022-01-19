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1 час назад

На горнолыжном курорте "Шерегеш" вводят QR-коды

С 20 января в Кузбассе начнет действовать система QR-кодов при заселении в гостиницы. Эти правила распространятся горнолыжный комплекс «Шерегеш». Об этом сообщил руководитель дирекции Шерегеша Алексей Стоянов.

На горнолыжном курорте "Шерегеш" вводят QR-коды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Теперь при заселении в турбазы и гостиницы, а также при посещении ресторанов, спа-салонов, фитнес-залов, детских площадок и объектов спорта у туристов будут требовать сертификаты о вакцинации.

Постояльцам нужно будет предъявить QR-код, который выдается после вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни, отрицательный результат ПЦР теста или справку о медотводе к вакцинации. У детей до 18 лет документы не требуют.

При этом все общественные заведения не будут работать с 23:00 до 6:00. Работать будут только службы доставки, объекты дорожного сервиса на территории аэропортов, вокзалов.

"Мы все надеялись, что ковид отступит и будут продлены работы без ограничений на курорте «Шерегеш», но этого не произошло. Я знаю, что распоряжение готовилось, но всплеск заболеваемости... Мы с вами пройдем это испытание. Сейчас надо позаботиться о наших гостях, сообщить, что у нас действуют ограничения на курорте", — сказал Алексей Стоянов.

Ранее мы писали о бюджетных странах для горнолыжного отдыха.

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